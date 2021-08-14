"Получил лося": агент Головина рассказал о травме игрока
Фото инстаграм Александра Головина
Полузащитник "Монако" Александр Головин сможет принять участие в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Шахтёра".
"Не сказал бы, что что-то серьёзное, получил лося. Думаю, к "Шахтёру" Саша будет готов. Кто, если не он?" - сказал агент футболиста Олег Артемов.
Ранее стало известно, что российский хавбек получил сильный ушиб.
В новом сезоне Головин провёл 4 игры, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
"Монако" примет "Шахтёр" во вторник, 17 августа. Победитель этого противостояния отправится в групповой этап ЛЧ.
Не пропустите: Тренер "Монако" Ковач прокомментировал травму Головина. | http://soccernews.ru
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