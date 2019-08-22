"Получили горький опыт": "Краснодар" в твиттере отреагировал на разгромное поражение от "Олимпиакоса"

"Краснодар" высказал своё отношение к разгромному поражению от "Олимпиакоса" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

"Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдём в себе силы сражаться дальше", - говорится в публикации "быков" в твиттере.

Напомним, что "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" со счётом 4:0, забив три гола в последние 15 минут встречи.

Ответный матч состоится в России 27 августа. Победитель пары получит путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов.

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