Получили кубок в хорошем настроении: "Ливерпуль" перестрелял "Челси" в очень результативном матче и осложнил "аристократам" борьбу за ЛЧ

"Ливерпуль" не имеет турнирных задач, однако мотивация у подопечных Юргена Клоппа была – мерсисайдцы не выиграли два последних поединка, причем в последнем "Арсенал" одержал над ними победу. Это требовало реабилитации! У "Челси" же ситуация интереснее: лондонцы, "Лестер" и МЮ прямо сейчас претендуют на два последних места в зоне ЛЧ – "лисы" отставали на очко, а вот манкунианцы перед стартовым свистком на "Энфилде" расписали ничью с "Вест Хэмом", поднявшись на третью позицию. При этом в следующем туре "Лестеру" играть с МЮ, поэтому в случае победы или ничьи с "Ливерпулем" команда Фрэнка Лэмпарда за тур до завершения чемпионата попала бы в ЛЧ, а вот поражение оставило бы "аристократов" с минимальным преимуществом над пятым "Лестером" и матчем против "Вулверхэмптона" впереди. Словом, терять очки вчера было крайне нежелательно.

Первая треть первого тайма была динамичной, но не очень острой. Обе команды хорошо подготовились друг к другу, качественно прессингуя и держа компактность, но "Челси" выглядел немного интереснее. Уже на 8-й минуте открывать счет ударом головой с подачи Виллиана мог Маунт, но получилось слишком высоко. "Ливерпуль" огрызнулся несколькими врываниями в штрафную, одно из которых завершилось столкновением Салаха с Рюдигером и требованиями пенальти – впрочем, арбитр Андре Марринер был невозмутим. Лондонцы ответили контрвыпадом с классным выстрелом Джеймса метров с 20-ти – мяч просвистел над правой девяткой. После этого игра окончательно рухнула в тягучую позиционную борьбу без подходов к воротам. Тишина была нарушена на 23-й минуте, когда "Ливерпуль" неожиданно открыл счет. Он стал следствием высокого прессинга и ошибки Виллиана: ван Дейк перехватил вынос Аспиликуэты, Виллиан на своей половине вступил в борьбу против него, затем против Кейта и, наконец, решил отбросить мяч на защитников – получился идеальный пас на ногу Наби. Тот сразу же нанес мощный удар из-за пределов штрафной точно в правую девятку. 1:0.

Мерсисайдцы довольно быстро могли и удвоить преимущество, но ряд атак с опасными проходами ничем опасным не завершился. Можно вспомнить только проход Салаха мимо трех защитников и неточный удар с острого угла с рикошетом, после которого Вейналдум головой пробивал с углового. Без проблем для Кепы! "Челси" начал оживать на 30-х минутах, даже забив гол в результате выхода Маунта один на один, но его не засчитали из-за положения вне игры. Когда показалось, что все налаживается, "Ливерпуль" забил второй гол: Мане на 37-й минуте протащил мяч мимо трех футболистов и заработал штрафной, а Трент обводным ударом с него попал в правый угол – 2 0. Через две минуты "красные" забили третий раз после подачи с углового на ближнюю штангу и ряда рикошетов от Жиру, Жоржиньо и Салаха. Вейналдум получил отскок и мощно пробил под перекладину метров с пяти – 3:0.

Впрочем, "Челси" не сдался, отыграв один мяч в компенсированное время. Гол оказался крайне натужным: Маунт прострелил с левого фланга с рикошетом от защитника, Алонсо переправил отскок в касание под удар Виллиану метров с семи, Алиссон парировал, однако на добивании оказался Жиру – 3:1. Именно с этим счетом команды и ушли на отдых. Во втором тайме "Ливерпуль" сразу захватил инициативу, что вылилось в два момента Салаха: на 50-й минуте Мо пробил с носка с линии штрафной (неточно), а на 53-й после розыгрыша углового выстрелил по центру – слабовато, точно в руки Кепе. Впрочем, уже на 55-й мерсисайдцы добились своего: Трент прошел по правому флангу и выполнил подачу, а Бобби Фирмино замкнул ее ударом головой – 4:1. Казалось, что это конец, но "Челси" не собирался так просто складывать оружие. На 59-й минуте Фрэнк Лэмпард бросил в бой Хадсона-Одои, Пулишича и Абрахама, а ровно через две минуты последние два организовали второй гол гостей – Пулишич прошел сквозь двух защитников на левый край штрафной и покатил мяч вдоль линии вратарской, а Тамми замкнул в касание. 4:2!

Еще через три минуты лондонцы могли закрутить интригу максимально: Джеймс классно забросил с правого фланга в штрафную на Пулишича, а тот, избежав офсайда и оказавшись перед воротами, пробил в левый нижний угол – мяч пролетел рядом со стойкой! Между тем, фанаты Ливерпуля за стадионом начали праздновать, запуская салюты. Однако, "Челси" не собирался быть декорацией для чемпионской вечеринки. После паузы в игре, вызванной водопоем, лондонцы довольно забавно забить третий мяч. Все началось с вбрасывания аута на 73-й минуте: мяч пролетел мимо всех футболистов "Ливерпуля", ван Дейк и Гомес еще и столкнулись, а Хадсон-Одои тут же разогнал контратаку правым флангом с подачей на Пулишича – Кристиан принял мяч, долго разворачивался, после чего пробил в правый угол. 4:3!

Затем лондонцы провели еще несколько неплохих атак, но совсем скоро моменты перестали появляться у ворот Алиссона. Юрген Клопп же на 79-й минуте решил освежить атаку, бросив в бой Окслейда-Чемберлейна, а еще до этого на поле появились Джонс и Милнер. Футбол в эндшпиле встречи был открытым, однако атаки "Челси" не приносили остроты. "Ливерпуль" также не впечатлял, но выглядел аккуратнее в своих действиях; в конце концов, именно это вместе с заменами и решило судьбу встречи. На 84-й минуте Робертсон прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, а Джонс пропустил передачу на Окслейда-Чемберлейна – Алекс замыкал в касание. 5:3! Это был последний гол во встрече. "Ливерпуль" отпраздновал непростую победу! Таким образом, "Ливерпуль" набрал 96 очков в турнирной таблице. "Челси", имея в активе лишь 63, остается четвертым – столько же зачетных баллов у МЮ, но манкунианцы имеют лучшую разницу голов (+12 против +28). "Лисы" также преобладают лондонцев по этому показателю (+12 против +28), но у них на одно очко меньше. Последний тур будет огненным, не хуже того, что вчера случилось в Чемпионшипе, где "Вест Бромвич", "Брэнтфорд" и "Фулхем" решали, кто же поднимется в АПЛ напрямую вместе с Лидсом! Пропустили эти битвы? Посмотрите результаты и ход событий. Это вас удивит!

Мелочи сделали игру для "Ливерпуля"

"Ливерпулю" в последних матчах очень не хватало эмоций, но после двух неудач подряд, да еще и перед чемпионской вечеринкой, мерсисайдцы получили нужный заряд. Им была нужна только убедительная победа. Более того, "красные" не имели права завершить матч с горьким чувством, что "Челси" совсем немного не хватало к ничьей – но лондонцы дали такой бой, что статистические порталы насчитали им 2,11 ожидаемых очков. Несмотря на это, победа хозяев выглядела заслуженной. Их вытащил класс. Статистически поединок выглядел очень ровно. В некоторых аспектах немного ровнее казался "Челси": по ударам было 10:10, причем пять выстрелов "Ливерпуля" были проведены после стандартных положений, "синие" же все свои моменты организовали из игры. По ожидаемым голам гости сильно вырвались вперед (1,45 против 2,38), однако мерсисайдцы били по воротам значительно точнее, что подтверждается как собственно голами (5: 3), так и статистикой ударов в створ (7:5). По проникающим передачам у них также было небольшое преимущество (5:3). Обе команды очень качественно владели мячом на чужой половине поля – "Челси" до потери делал там по 12 передач, в то время как Ливерпуль выполнял 14. По сути, равные показатели, но стоит отметить, что в целом подопечные Фрэнка Лэмпарда сдержали неистовый контрпресинг Юргена Клоппа. Если бы игра пошла по сценарию немца, то "синие" на чужой половине не отдали бы больше четырех точных пасов подряд.

Словом, статистика примерно одинакова, однако "Ливерпуль" перестрелял "Челси". Почему так? Вероятно, победу можно списать на класс. Первое его проявление заключалось в шикарной реализации – у гостей были высокие 30%, однако хозяева превращали в гол каждый второй удар. Причем здесь нет особых вопросов к Кепе, который в этом сезоне пропускает каждый второй выстрел в створ, и не может возникать – шансы спасти у него были мизерными. Кейта плюнул точно в девятку, Трент зарядил под самую штангу, Вейналдум бил с пяти метров, Окслейд-Чемберлен также замыкал вблизи – баск мог разве что выйти на перехват навеса на Фирмино, но и там все было сомнительно. Александр-Арнольд подал очень сильно и точно. В то же время, "Челси" даже свой первый гол провел после двух подряд блокировок (прострела и сейва Алиссона), а третий стал следствием несчастного случая – вместо этого, ряд куда лучших моментов лондонцы не реализовали. И это при том, что 9 из 10 ударов по воротам были проведены из пределов штрафной. У "Ливерпуля", кстати, восемь выстрелов оттуда - эффективность же можно увидеть на табло.

Еще одним показателем преимущества нынешнего "Ливерпуля" в классе была количество обыгрышей на дриблинге. "Челси" в этом аспекте был значительно активнее, сделав 19 попыток против 14 у соперника, однако по эффективности "красные" оставили "синих" за спиной – 14:11. Правда, пользовались этими эпизодами команды одинаково – хозяева исключительно на них заработали голевой штрафной, а гости забили один гол с игры. Более репрезентативной статистика отборов: 30:23 по попыткам и 19:9 по успешным попыткам – причем "аристократы" лишь трижды отбирали мяч на чужой половине, а вот мерсисайдцы за центральным кругом делали это в три раза чаще (однажды это произошло даже в штрафной). Также показательна карта перехватов – 5:7 в пользу "Челси", однако 11 из 12 эпизодов произошли на половине поля гостей. В конце концов, надо отметить, что "Челси" после третьего гола банально потерял силы, хотя на поле было три свежих атакующих игрока. "Ливерпуль" же грамотно распределил силы, начав нагнетать темп в завершении поединка, что вылилось в пятый гол. "Челси" едва не сделал фантастический камбэк и имел даже несколько лучшую статистику, однако "Ливерпуль" выглядел лучше в мелких эпизодах, получив на них убедительную победу с пятью забитыми голами. Так играют чемпионы! Лондонцы были очень хороши, но к такому классу им нужно еще расти и расти.