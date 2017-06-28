Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Португалия – Чили

Стадион: "Казань Арена" (Казань, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Стадия плей-офф Кубка Конфедераций привычно сразу же стартует из полуфинальных матчей. В бескомпромиссной борьбе первого финалиста турнира придется определить триумфаторам прошлого лета – действующим чемпионам Европы сборной Португалии и победителям Кубка Америки национальной команде Чили. Что европейцы, что южноамериканцы уже прибыли в Казань, где завтра одноименная арена, безусловно, будет забита до отказа. Кстати, обе сборные на групповом этапе провели по одной игре в столице Татарстана и, что интересно, обе сыграли вничью. Португальцы в первом не смогли одолеть мексиканцев, а чилийцы разошлись миром с немцами.

Подопечные Фернанду Сантуша прогнозируемо выиграли свою группу. Набрав семь очков "европейские бразильцы" в борьбе за первую строчку опередили сборную Мексики по лучшей разнице забитых и пропущенных. Что касается команды Хуана Антонио Пицци, то чилийцы остались за спиной немцев, а виной тому послужил ничейный результат "Ла Роха" в последнем туре против команды Австралии.

Кадровая ситуация у сборных несколько разнится. Если все 23 заявленных футболиста Чили в добром здравии готовятся к полуфиналу, хотя по ходу турнира выпадал и Алексис Санчес и Клаудио Браво. То Португалия совершенно точно понесет некие потери. За матчем из трибуны будет наблюдать дисквалифицированный Пепе. Также по причине травмы не сыграет Рафаэл Геррейру, а вот окончательное решение по Бернарду Силва будет приниматься непосредственно в день встречи.

Интересные факты противостояния Португалии и Чили:

Португалия и Чили встречались трижды, и ни разу южноамериканцам не удавалось взять верх над европейцами – две победы "европейских бразильцев" при одной ничьей.

В очных противостояниях обязательно забивала как одна, так и другая команда.

На данный момент Криштиану Роналду с двумя забитыми мячами и одной результативной передачей возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Конфедераций.

Ориентировочные составы на игру:

Португалия: Руй Патрисиу, Соареш, Бруну Алвеш, Фонте, Элизеу, Бернарду Силва, Адриен Силва, Карвалью, Куарежма, Андре Силва, Роналду

Чили: Браво, Исла, Хара, Диас, Босежур, Арангис, Медель, Видаль, Фуэнсалида, Санчес, Варгас

Прогноз на матч Португалия – Чили:

Явного фаворита в этой паре нет и быть не может. Сборная Чили оставляет неоднозначное впечатление по Кубку Конфедераций, а Португалия обескровлена важными кадровыми потерями. Тем не менее, букмекеры больше склоняются в пользу европейских чемпионов, о чем свидетельствует коэффициент 2.4. В то время, как выигрыш южноамериканцев в среднем оценивается в 3.1.

Богдан Архипенко

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