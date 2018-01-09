Полуфинал Кубка Лиги: "Манчестер Сити" против главной сенсации турнира "Бристоля"

"Манчестер Сити" – "Бристоль Сити"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Энтони Тейлор

В то время, как старейший турнир Европы Кубок Англии на прошедших выходных только стартовал (по крайней мере, для команд из высшего дивизиона), розыгрыш второго по значимости внутреннего кубка уже на финишной прямой. Пришел черед полуфинальных поединков, в которых четыре оставшихся команды в двухматчевом противостоянии выявят достойного побороться за трофей на "Уэмбли" в конце февраля. Откроется программа на "Этихаде", где местный "Манчестер Сити" столкнется с представителем Чемпионшипа "Бристолем".

Подопечные Ли Джонсона стали настоящим открытием текущего турнира. "Бристоль Сити" – первая команда в истории, которая на пути к полуфиналу выбила четырех представителей Премьер-Лиги. В отличие от "горожан", "зарянки" стартовали с первого раунда Кубка Лиги, где легко разобрались с "Плимутом", после чего им в соперники доставались только клубы из элиты английского футбола. Во втором круге "Бристоль" сотворил первую сенсацию, обыграв на выезде "Уотфорд", дальше участь "шершней" постигла "Сток Сити" и "Кристал Пэлас". Ну а в четвертьфинале представителей Чемпионшипа ожидал исторический поединок, в котором благодаря голу на последних минутах "красно-серо-белые" сумели переиграть сам "Манчестер Юнайтед".

У подопечных Пепа Гвардиолы путь к полуфиналу также был непростым. Хотя в этом случае стоит сделать поправку на то, что манкунианцы обыгрывали своих оппонентов малыми силами, ограничиваясь резервистами. Сначала был выбит "Вест Бром", а в следующих раундах "голубые" лучше пробивали послематчевые пенальти, нежели "Вулверхэмптон" и "Лестер".

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Бристоль Сити":

Это пятый подряд четный год, когда "Манчестер Сити" выходит в полуфинал Кубка Лиги – в 2010 и 2012 "горожане" вылетели за шаг до финала, зато в 2014 и 2016 приезжали на "Уэмбли" и непременно побеждали.

"Голубые" выиграли все восемь последних матчей в рамках Кубка Лиги против команд, представляющих низшие дивизионы, при этом забив 28 мячей. Последнее фиаско манкунианцы потерпели в 2008 году, когда в серии послематчевых пенальти вылетели от "Брайтона".

Любопытно, что "Бристоль" имеет лучшую статистику в очных противостояниях с "Манчестер Сити". В 23 поединках 10 побед на счету "зарянок" против семи – у "горожан". Правда, за последние 37 лет команды встречались всего один раз – в августе 2007 манкунианцы одержали выездную победу со счетом 2:1 во втором раунде Кубка Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг, Сане, Агуэро

Бристоль: Стил, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон, К. Смит, Пэк, Браунхилл, Брайан, Патерсон, Рид

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Бристоль Сити":

До конца неясно, каким же составом решит сыграть против "Бристоля" Пеп Гвардиола. Но даже если тренерский штаб "Манчестер Сити" выставить смешанный или полностью дублирующий состав – на "Этихаде" у подопечных Ли Джонсона шансов на успех очень и очень мало.

Также считают и букмекеры, которые на победу "горожан" выставляют смешные 1.13. В то время, как коэффициент на выигрыш "зарянок" в зависимости от конторы колеблется в пределах от 19.0 до 28.0.

Богдан Архипенко

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