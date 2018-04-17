Полуфинал Кубка России между "Авангардом" и "Шинником" пройдет на "огороде"

Теги авангард курскшинник ярославль

Полуфинал Кубка России между "Авангардом" и "Шинником" пройдет на "огороде"

В полуфинале Кубка России "Авангард" примет "Шинник".

Сегодня стало известно состояние поля курского стадиона.  

Видео: полуфинал Кубка пройдет на "огороде".

Матч состоится 18 апреля и начнется в 18.00 по московскому времени. 

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