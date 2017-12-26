Полуфинальная путевка на Рождество: "Лацио" в родных стенах принимает "Фиорентину"

"Лацио" – "Фиорентина"

Стадион: "Олимпико" (Рим, Италия)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Антонио Дамато (Барлетта)

Четвертьфинальную серию игр Кубка Италии откроют поединком в Риме "Лацио" и "Фиорентина". Ровно месяц тому назад команды уже встречались на столичном Олимпийском стадионе в рамках 14-го тура Серии А. Тот поединок завершился ничьей 1:1. На гол де Врея в середине первого тайма, "фиалки" ответили точным попаданием Бабакара с пенальти под занавес матча.

Результаты последних матчей не могут радовать болельщиков "орлов". После скандальной встречи с "Торино", столичный клуб никак не может прийти в себя. Потеши разве что крайний поединок против "Кротоне", в котором римляне одержали крупную победу. В первом тайме ни одного гола зрители не увидели, однако после перерыва команда Симоне Индзаги четырежды поразила сетку ворот соперника. Один из мячей на свой счет записал Иммобиле, приблизившись в гонке бомбардиров к Икарди. Теперь до нападающего "Интера" Чирро не достает всего одного мяча.

Но в целом на последнем отрезке "Лацио" не хватает стабильности. До игры с "Кротоне" римляне выиграли всего один поединок за четыре тура в Серии А, взяв три очка в гостях у попавшей в кризис "Сампдории" (2:1). Отметим, что в предыдущем раунде Кубка Италии "орлы" без особых трудностей обыграли команду второго дивизиона "Читтаделлу" со счетом 4:1. Напомним, что прошлом сезоне "Лацио" играл в финале турнира, уступив "Ювентусу".

"Фиорентина" в минувшую пятницу обыграла в чемпионате Италии на выезде "Кальяри" с минимальным счетом 1:0. Это была ее третья победа за пять последних матчей и уже семь официальных поединков кряду клуб из Флоренции не проигрывает. Отдельно стоит сказать о том, что за пять последних поединков во всех турнирах "фиалки" четыре раза оставляли собственные ворота в неприкосновенности.

На выезде "Фиорентина" выиграла всего один из пяти предыдущих матчей, но это была как раз победа над "Кальяри". Кроме того, уже четыре встречи подряд на чужом поле "Фиорентина" не проигрывает, пропуская на данном отрезке не больше двух голов. Как и "Лацио", команда Стефано Пиоли стартовала в Кубке Италии с 1/8 финала и ее первым соперником была "Сампдория", у которой она выиграла со счетом 3:2. В прошлом сезоне "Фиорентина" дошла до четвертьфинала, уступив на этой стадии "Наполи".

Что касается очного противостояния "орлов" и "фиалок", то в целом в этой паре в последние годы преимущество было у столичного клуба, который выиграл пять из девяти предыдущих матчей во всех турнирах, проиграв только два раза.

Интересные факты противостояния "Лацио" и "Фиорентины":

Последний раз в Кубке Италии команды пересекались между собой в январе 2010 года, и также на стадии 1/4 финала ("Фиорентина" выиграла в родных стенах со счетом 3:2)

"Лацио" выиграл только одну из четырех последних очных встреч

Беспроигрышная серия "фиалок" длится 7 игр

В последних трех матчах "орлы" забили 11 мячей

Ориентировочные составы на игру:

"Лацио": Стракоша – Габаррон, де Врей, Уоллас, Баста, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Мурджа, Андерсон, Иммобиле.

"Фиорентина": Спортьелло – Бираги, Астори, Песселья, Миленкович, Верету, Бадель, Бенасси, Кьеза, Терео, Симеоне.

Прогноз на матч "Лацио" – "Фиорентина":

Обе команды будут мотивированы на эту встречу. "Лацио" явно хочет показать, что команда не напрасно находится в топ-5 Серии А, и, конечно, после прошлогоднего финала в Копа Италии сделает все, чтобы пройти дальше. В то же время для "Фиорентины" победа в Кубке Италии, возможно, единственный реальный шанс попасть в еврокубки на следующий сезон.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на успех римлян колеблется в пределах 1.75 баллов. Победа же "фиалок" оценивается в 4.30 баллов. Что касается ничейного исхода, то он также имеет привлекательный коэффициент 4.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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