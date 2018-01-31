Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"

"Леганес" – "Севилья"

Стадион: "Бутарке" (Леганес, Испания)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)

Серию полуфинальных матчей Кубка Испании, состоящую из четырех захватывающих поединков, начинает встреча в пригороде Мадрида на стадионе "Бутарке". Местный "Леганес", еще недавно прозябавший в Сегунде, принимает некогда грозную "Севилью". В текущем сезоне команды пересекались между собой около трех месяцев назад. В рамках Ла Лиги нервионцы оказались сильнее на своем поле (2:1). Что касается кубковых баталий, то соперников объединяет один примечательный факт. В четвертьфинале они синхронно прошли двух мадридских грандов.

Для "Леганеса" нынешний сезон складывается очень успешно. В чемпионате Испании "лесники" идут на 11 месте, имея неплохой гандикап от зоны вылета, который сейчас измеряется в 11 очков. При определенном раскладе "Пепинерос" вполне могут побороться даже за зону УЕФА. Кроме того, команда успешно выступает и в Кубке Испании.

На предыдущем этапе подопечные Асьера Гаритано сумели сотворить главную сенсацию, оставив за бортом турнира мадридский "Реал". Проиграв в первом матче Королевскому клубу дома со счетом 0:1, "лесники" на выезде сумели взять реванш у "сливочных" и квалифицироваться в полуфинал турнира. До этого "Леганесу" тоже за счет гостевого гола удавалось пройти "Вильярреал" (1:0 дома и 1:2 в гостях). Без особой интриги получилось только стартовое противостояние "лесников" в Кубке Короля с "Вальядолидом" (1:0 и 2:1). Так что отводить "Пепинерос" роль аутсайдера в этом противостоянии было бы неправильно.

"Севилью" не так давно в экстренном режиме возглавил итальянский специалист Винченцо Монтелла и он сразу начал перестраивать игру команды, которая и так находилась в кризисе. В чемпионате нервионцы сегодня идут только шестыми, а любая даже незначительная осечка может вообще выкинуть их за пределы еврокубковой зоны.

На предыдущем этапе Кубка "Севилье" не прочили ничего хорошего. В противостоянии с мадридским "Атлетико" нервионцы выглядели очевидными аутсайдерами. Слишком уж слабо команда стартовала после новогодней паузы. Тем не менее, севильцы сумели утереть нос скептикам, добыв сначала волевую победу над "матрасниками" на выезде 2:1, а затем разгромив "Атлетико" и дома (3:1). Отметим, что и на предыдущих этапах турнира "Севилья" также выиграла абсолютно все матчи. В стартовом противостоянии с "Картахеной" севильцы даже не пропускали – 3:0 и 4:0. А в 1/8 финала нервионцы дважды одолели "Кадис" (1:0 и 2:1).

Интересные факты противостояния "Леганеса" и "Севильи":

"Леганес" в Кубке Испании выиграл дома 5 из 7 последних поединков

"Севилья" не проигрывает в 6 матчах кряду

"Пепинерос" лишь однажды обыграли нервионцев (в Сегунде – 02.11.97)

"Севилья" в гостях выиграла 3 из 4 крайних матча

Ориентировочные составы на игру:

"Леганес": Шампань – Сальдуа, Бустинса, Муньос, Рауль Гарсия, Гумбау, Брашанац, Амрабат, Эрасо, Габриэл, Герреро.

"Севилья": Рико – Эскудеро, Лангле, Меркадо, Х.Навас, Н’Зонзи, Банега, Сарабия, Х.Корреа, Ф.Васкес, Муриэль.

Прогноз на матч "Леганес" – "Севилья":

В данном случае активнее должен действовать "Леганес", которому было бы важно получить комфортный результат перед ответным поединком. В свою очередь "Севилья" вряд ли будет рисковать, ведь ее устроит даже ничья. В тоже время, обе команды любят атаковать, так что нулевая ничья навряд ли состоится.

Букмекеры небольшим фаворитом встречи считают "Севилью". На победу нервионцев в среднем предлагается коэффициент – 2.36. У "Леганеса" цифры немного ниже – 3.23 баллов. Почти такая же ставка предлагается и на ничейный результат – 3.18.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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