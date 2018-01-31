Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"

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Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"

"Леганес" – "Севилья"

Стадион: "Бутарке" (Леганес, Испания)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)

Серию полуфинальных матчей Кубка Испании, состоящую из четырех захватывающих поединков, начинает встреча в пригороде Мадрида на стадионе "Бутарке". Местный "Леганес", еще недавно прозябавший в Сегунде, принимает некогда грозную "Севилью". В текущем сезоне команды пересекались между собой около трех месяцев назад. В рамках Ла Лиги нервионцы оказались сильнее на своем поле (2:1). Что касается кубковых баталий, то соперников объединяет один примечательный факт. В четвертьфинале они синхронно прошли двух мадридских грандов.

Для "Леганеса" нынешний сезон складывается очень успешно. В чемпионате Испании "лесники" идут на 11 месте, имея неплохой гандикап от зоны вылета, который сейчас измеряется в 11 очков. При определенном раскладе "Пепинерос" вполне могут побороться даже за зону УЕФА. Кроме того, команда успешно выступает и в Кубке Испании.

На предыдущем этапе подопечные Асьера Гаритано сумели сотворить главную сенсацию, оставив за бортом турнира мадридский "Реал". Проиграв в первом матче Королевскому клубу дома со счетом 0:1, "лесники" на выезде сумели взять реванш у "сливочных" и квалифицироваться в полуфинал турнира. До этого "Леганесу" тоже за счет гостевого гола удавалось пройти "Вильярреал" (1:0 дома и 1:2 в гостях). Без особой интриги получилось только стартовое противостояние "лесников" в Кубке Короля с "Вальядолидом" (1:0 и 2:1). Так что отводить "Пепинерос" роль аутсайдера в этом противостоянии было бы неправильно.

"Севилью" не так давно в экстренном режиме возглавил итальянский специалист Винченцо Монтелла и он сразу начал перестраивать игру команды, которая и так находилась в кризисе. В чемпионате нервионцы сегодня идут только шестыми, а любая даже незначительная осечка может вообще выкинуть их за пределы еврокубковой зоны.

На предыдущем этапе Кубка "Севилье" не прочили ничего хорошего. В противостоянии с мадридским "Атлетико" нервионцы выглядели очевидными аутсайдерами. Слишком уж слабо команда стартовала после новогодней паузы. Тем не менее, севильцы сумели утереть нос скептикам, добыв сначала волевую победу над "матрасниками" на выезде 2:1, а затем разгромив "Атлетико" и дома (3:1). Отметим, что и на предыдущих этапах турнира "Севилья" также выиграла абсолютно все матчи. В стартовом противостоянии с "Картахеной" севильцы даже не пропускали – 3:0 и 4:0. А в 1/8 финала нервионцы дважды одолели "Кадис" (1:0 и 2:1).

Интересные факты противостояния "Леганеса" и "Севильи":

"Леганес" в Кубке Испании выиграл дома 5 из 7 последних поединков

"Севилья" не проигрывает в 6 матчах кряду

"Пепинерос" лишь однажды обыграли нервионцев (в Сегунде – 02.11.97) 

"Севилья" в гостях выиграла 3 из 4 крайних матча

Ориентировочные составы на игру:

"Леганес": Шампань – Сальдуа, Бустинса, Муньос, Рауль Гарсия, Гумбау, Брашанац, Амрабат, Эрасо, Габриэл, Герреро.

"Севилья": Рико – Эскудеро, Лангле, Меркадо, Х.Навас, Н’Зонзи, Банега, Сарабия, Х.Корреа, Ф.Васкес, Муриэль.

Прогноз на матч "Леганес" – "Севилья":

В данном случае активнее должен действовать "Леганес", которому было бы важно получить комфортный результат перед ответным поединком. В свою очередь "Севилья" вряд ли будет рисковать, ведь ее устроит даже ничья. В тоже время, обе команды любят атаковать, так что нулевая ничья навряд ли состоится.  

Букмекеры небольшим фаворитом встречи считают "Севилью". На победу нервионцев в среднем предлагается коэффициент – 2.36. У "Леганеса" цифры немного ниже – 3.23 баллов. Почти такая же ставка предлагается и на ничейный результат – 3.18.       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
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