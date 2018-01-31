Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"
"Леганес" – "Севилья"
Стадион: "Бутарке" (Леганес, Испания)
Начало матча: 23:30
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)
Серию полуфинальных матчей Кубка Испании, состоящую из четырех захватывающих поединков, начинает встреча в пригороде Мадрида на стадионе "Бутарке". Местный "Леганес", еще недавно прозябавший в Сегунде, принимает некогда грозную "Севилью". В текущем сезоне команды пересекались между собой около трех месяцев назад. В рамках Ла Лиги нервионцы оказались сильнее на своем поле (2:1). Что касается кубковых баталий, то соперников объединяет один примечательный факт. В четвертьфинале они синхронно прошли двух мадридских грандов.
Для "Леганеса" нынешний сезон складывается очень успешно. В чемпионате Испании "лесники" идут на 11 месте, имея неплохой гандикап от зоны вылета, который сейчас измеряется в 11 очков. При определенном раскладе "Пепинерос" вполне могут побороться даже за зону УЕФА. Кроме того, команда успешно выступает и в Кубке Испании.
На предыдущем этапе подопечные Асьера Гаритано сумели сотворить главную сенсацию, оставив за бортом турнира мадридский "Реал". Проиграв в первом матче Королевскому клубу дома со счетом 0:1, "лесники" на выезде сумели взять реванш у "сливочных" и квалифицироваться в полуфинал турнира. До этого "Леганесу" тоже за счет гостевого гола удавалось пройти "Вильярреал" (1:0 дома и 1:2 в гостях). Без особой интриги получилось только стартовое противостояние "лесников" в Кубке Короля с "Вальядолидом" (1:0 и 2:1). Так что отводить "Пепинерос" роль аутсайдера в этом противостоянии было бы неправильно.
"Севилью" не так давно в экстренном режиме возглавил итальянский специалист Винченцо Монтелла и он сразу начал перестраивать игру команды, которая и так находилась в кризисе. В чемпионате нервионцы сегодня идут только шестыми, а любая даже незначительная осечка может вообще выкинуть их за пределы еврокубковой зоны.
На предыдущем этапе Кубка "Севилье" не прочили ничего хорошего. В противостоянии с мадридским "Атлетико" нервионцы выглядели очевидными аутсайдерами. Слишком уж слабо команда стартовала после новогодней паузы. Тем не менее, севильцы сумели утереть нос скептикам, добыв сначала волевую победу над "матрасниками" на выезде 2:1, а затем разгромив "Атлетико" и дома (3:1). Отметим, что и на предыдущих этапах турнира "Севилья" также выиграла абсолютно все матчи. В стартовом противостоянии с "Картахеной" севильцы даже не пропускали – 3:0 и 4:0. А в 1/8 финала нервионцы дважды одолели "Кадис" (1:0 и 2:1).
Интересные факты противостояния "Леганеса" и "Севильи":
"Леганес" в Кубке Испании выиграл дома 5 из 7 последних поединков
"Севилья" не проигрывает в 6 матчах кряду
"Пепинерос" лишь однажды обыграли нервионцев (в Сегунде – 02.11.97)
"Севилья" в гостях выиграла 3 из 4 крайних матча
Ориентировочные составы на игру:
"Леганес": Шампань – Сальдуа, Бустинса, Муньос, Рауль Гарсия, Гумбау, Брашанац, Амрабат, Эрасо, Габриэл, Герреро.
"Севилья": Рико – Эскудеро, Лангле, Меркадо, Х.Навас, Н’Зонзи, Банега, Сарабия, Х.Корреа, Ф.Васкес, Муриэль.
Прогноз на матч "Леганес" – "Севилья":
В данном случае активнее должен действовать "Леганес", которому было бы важно получить комфортный результат перед ответным поединком. В свою очередь "Севилья" вряд ли будет рисковать, ведь ее устроит даже ничья. В тоже время, обе команды любят атаковать, так что нулевая ничья навряд ли состоится.
Букмекеры небольшим фаворитом встречи считают "Севилью". На победу нервионцев в среднем предлагается коэффициент – 2.36. У "Леганеса" цифры немного ниже – 3.23 баллов. Почти такая же ставка предлагается и на ничейный результат – 3.18.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Скальп номер два: "Арсенал" проигрывает "Суонси"
опрос
главное
-
"Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании
-
Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере
-
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли"
-
Голевая засуха на "Сан-Сиро": "Милан" и "Лацио" голов друг другу не забили
-
"Челси" крупно проиграл "Борнмуту"
Лента новостей
-
Суарес рассказал о своем настрое на ЧМ-2018
-
Хави Мартинес: "Не думаю о возвращении в "Атлетик"
-
"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании
-
Махрез недоволен руководством "Лестера"
-
"Эвертон" арендовал Мангаля
-
Конте: "Если мы сможем пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон"
-
Моуринью прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
-
Экс-форвард "Спартака" перешел в "Лас-Пальмас"
-
"Ливерпуль" отдал Марковича в аренду "Андерлехту"
-
Матье принес победу "Спортингу" и вывел клуб на первое место в Примейре
-
"Леганес" – "Севилья" – 1:1 (обзор)
-
"Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании
-
"Брюгге" крупно проиграл в Кубке Бельгии, Габулов пропустил четыре мяча
-
Дубль Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка Лиги
-
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0, "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 3:0 (обзор)
-
"Сток Сити" и "Уотфорд" разошлись миром
-
Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере
-
"Милан" - "Лацио" - 0:0 (обзор)
-
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли"
-
Голевая засуха на "Сан-Сиро": "Милан" и "Лацио" голов друг другу не забили
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|20
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13