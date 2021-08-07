Полуголая девушка просила футболку игрока "Уфы" во время матча с "Локомотивом"

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Полуголая девушка просила футболку игрока "Уфы" во время матча с "Локомотивом"

Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович

В ходе матча 3-го тура РПЛ между "Уфой" и "Локомотивом" (1:1) на трибунах произошёл забавный инцидент.

Неизвестная девушка решила оригинальным способом попросить футболку у защитника Морица Бауэра

Чтобы привлечь внимание игрока, болельщица разделась до нижнего белья. В её руках был плакат с надписью "Бауэр, подари футболку, а то холодно".

Не пропустите: "Локомотив" сделал заявление о судействе в матче с "Уфой". | http://soccernews.ru
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