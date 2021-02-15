Полузащитник "Ахмата" перешел в венгерский клуб "Диошдьер"

Венгерский "Диошдьер" арендовал албанского полузащитника "Ахмата" Одисе Роши, сообщает пресс-служба грозненского клуба в Twitter.

"Желаем удачи, Одисе!" — говорится в сообщении.

Венгерский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года.

Роши перешел в "Ахмат" летом 2016 года из "Риеки" за 500 тысяч евро. Всего 29-летний хавбек провел за российский клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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