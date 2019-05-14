Полузащитник "Ахмата" выбыл из строя на полгода



Бразильский полузащитник "Ахмата" Раванелли выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перенес операцию на травмированной крестообразной связке колена. Сроки восстановления игрока составят не менее шести месяцев.

Эту травму он получил в матче 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).

В нынешнем сезоне 21-летний Раванелли провел за "Ахмат" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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