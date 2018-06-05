Полузащитник "Амкара" высказался о проблеме расизма в России

Полузащитник "Амкара" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи признался, что никогда не сталкивался с расистским поведением фанатов в России.

"Партнеры по команде постоянно спрашивают меня о России - какая здесь погода, какие люди. Я им рассказываю о том, какая здесь холодная зима, что три месяца в году здесь проблематично играть в футбол. Наши тренеры, в том числе и Кейруш, уже два или три раза приезжал в Россию, потому что здесь выступают три игрока национальной команды. Уверен, что они давно изучил все досконально и в курсе особенностей страны.

Многие спрашивают меня про расистское поведение болельщиков в России, Меня всегда это удивляло, поскольку я никогда не сталкивался ни с чем подобным здесь. Мне кажется, что в России нет такой проблемы", - сказал он.

Читайте: Игрок "Локомотива" рассказал о расизме в России | http://soccernews.ru