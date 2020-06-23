Полузащитник "Арсенала" Гендузи издевался над игроками "Брайтона" во время очного матча

Хавбек лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи стал фигурантом скандала из-за своего поведения в матче 30-го тура АПЛ против "Брайтона".

По информации Daily Mail, француз называл соперников дерьмом и насмехался над их зарплатами. Отмечается, что 21-летний полузащитник не впервые таким образом издевается над оппонентами.

Напомним, что "Арсенал" в субботу проиграл "Брайтону" со счётом 1:2.

В текущем сезоне Гендузи сыграл за "канониров" 34 матча во всех турнирах и сделал 3 ассиста.

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