Полузащитник "Арсенала" стал главной целью "Милана" на лето

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах игрока заинтересован "Милан". Отметим, что контракт Уилшера с "канонирами" истекает этим летом.

В текущем сезоне Уилшер провел 29 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

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