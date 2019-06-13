Полузащитник "Арсенала" Торрейра недоволен жизнью в Англии
Хавбек лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра признался, что ему не нравится жить в Англии.
"Я не могу перечислить много вещей, которые мне нравятся в Англии. Здесь совершенно другой мир, очень большая страна. Намного лучше я себя чувствовал в Италии. Мне тяжело из-за языкового барьера, который мешает мне общаться с людьми. Английский климат также не радует - на улице постоянно тучи, - приводит слова футболиста The Metro.
Стоит отметить, что на 23-летнего полузащитника претендует "Милан".
Прошлым летом "Арсенал" купил Торрейру у "Сампдории" за 30 миллионов евро.
Уругваец стал ключевым игроком "канониров", в его активе 50 матчей, 2 гола и 5 ассистов.
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|Челси
|38
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|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16