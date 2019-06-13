Полузащитник "Арсенала" Торрейра недоволен жизнью в Англии

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Полузащитник "Арсенала" Торрейра недоволен жизнью в Англии

Хавбек лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра признался, что ему не нравится жить в Англии.

"Я не могу перечислить много вещей, которые мне нравятся в Англии. Здесь совершенно другой мир, очень большая страна. Намного лучше я себя чувствовал в Италии. Мне тяжело из-за языкового барьера, который мешает мне общаться с людьми. Английский климат также не радует - на улице постоянно тучи, - приводит слова футболиста The Metro.

Стоит отметить, что на 23-летнего полузащитника претендует "Милан".

Прошлым летом "Арсенал" купил Торрейру у "Сампдории" за 30 миллионов евро. 

Уругваец стал ключевым игроком "канониров", в его активе 50 матчей, 2 гола и 5 ассистов.

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