Полузащитник "Аякса" Шене перешел в "Дженоа"
"Дженоа" подписала контракт с хавбеком "Аякса" Лассе Шене. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
По информации источника трансфер игрока стоил "Дженоа" 1,5 миллиона евро. Срок контракта пока не оглашается.
Шене большую часть своей карьеры провел в чемпионате Голландии, сыграв "Херенвен", "Де Графсхап", НЕК и "Аякс". На его счету 113 мячей в 486 играх.
А еще: ПАОК и "Аякс" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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|Команда
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|38
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|38
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|4
|Интер Милан
|38
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|Милан
|38
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|Рома
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|7
|Торино
|38
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|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
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|Удинезе
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|13
|СПАЛ
|38
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|38
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|Кальяри
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|41
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|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
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|38
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|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
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|Кьево
|38
|17