Полузащитник "Айнтрахта" установил рекорд Бундеслиги

Хавбек "Айнтрахта" Штефан Ильзанкер стал рекордсменом чемпионата Германии, сообщает Opta.

31-летний австриец забил самый быстрый гол в истории Бундеслиги после выхода на замену.

Полузащитнику потребовалось всего 17 секунд, чтобы отправить мяч в ворота соперника.

Ильзанкер установил рекорд во время вчерашнего матча "Вердер" - "Айнтрахт" (0:3).

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