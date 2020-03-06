Полузащитник "Барселоны" Артур получил травму лодыжки

1 Теги барселонатравмыартур рамос

Полузащитник "Барселоны" Артур получил травму лодыжки

Полузащитник "Барселоны" Артур пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, футболист занимался по индивидуальной программе. Срок восстановления станет известен позднее.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 23 матча, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

7 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал Сосьедад".

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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