Полузащитник "Барселоны" может присоединиться к Иньесте и Вилье в "Виссел Кобе"

Хавбек "Барселоны" Серхи Сампер покинет клуб предстоящим летом.

Как сообщает Sport.es, 24-летний испанец близок к подписанию четырехлетнего соглашения с японским "Виссел Кобе", в котором выступают Андрес Иньеста и Давид Вилья.

Сампер является воспитанником "Барселоны", которому в свое время пророчили фантастическую карьеру. Игрок дебютировал за первую команду в 2014 году, однако с того времени он провел всего 13 матчей.

Напомним, что летом у Сампера истекает срок контракта с каталонским клубом.

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