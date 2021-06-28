Полузащитник "Барселоны" перешел в "Гамбург"
Фото: твиттер "Гамбурга"/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Барселоны" Людовит Рейс перешел в "Гамбург", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Рейс достался "Гамбургу" бесплатно, несмотря на то, что его контракт с каталонским клубом действовал до лета 2022 года. Голландец подписал с немцами контракт на четыре года.
21-летний Рейс выступал за "Барселону" с 2019 года, но не провел ни одного матча за основной состав. Сдавался в аренду "Оснабрюку", ранее играл за "Гронинген". Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Нидерландов.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|32
|46
|7
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|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
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|10
|Шальке
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|Герта
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Фортуна Дюссельдорф
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