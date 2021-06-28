Полузащитник "Барселоны" перешел в "Гамбург"

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Полузащитник "Барселоны" перешел в "Гамбург"

Фото: твиттер "Гамбурга"/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Людовит Рейс перешел в "Гамбург", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Рейс достался "Гамбургу" бесплатно, несмотря на то, что его контракт с каталонским клубом действовал до лета 2022 года. Голландец подписал с немцами контракт на четыре года.

21-летний Рейс выступал за "Барселону" с 2019 года, но не провел ни одного матча за основной состав. Сдавался в аренду "Оснабрюку", ранее играл за "Гронинген". Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Нидерландов.

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