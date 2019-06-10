Полузащитник "Баварии" Гнабри хочет видеть Сане в клубе

Теги серж гнабрилерой санебавария мюнхен

Полузащитник "Баварии" Гнабри хочет видеть Сане в клубе

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри рассказал о том, что хотел бы видеть в своей команде форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане. Об этом пишет Goal.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в немецкий клуб. Однако председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг эти слухи.

Я бы очень хотел играть вместе с Сане в одной команде. Мы с ним очень хорошо общаемся вне поля. Хотел бы видеть его в "Баварии". Мне нравится играть с ним в сборной Германии", - сказал Гнабри.

В завершившемся сезоне на счету Сане 16 голов и 18 результативных передач в 47 играх.

Не пропустите:"Манчестер Сити" повесил ценник на Сане| http://soccernews.ru
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