Полузащитник "Баварии" Гнабри хочет видеть Сане в клубе
Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри рассказал о том, что хотел бы видеть в своей команде форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане. Об этом пишет Goal.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в немецкий клуб. Однако председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг эти слухи.
Я бы очень хотел играть вместе с Сане в одной команде. Мы с ним очень хорошо общаемся вне поля. Хотел бы видеть его в "Баварии". Мне нравится играть с ним в сборной Германии", - сказал Гнабри.
В завершившемся сезоне на счету Сане 16 голов и 18 результативных передач в 47 играх.
Не пропустите:"Манчестер Сити" повесил ценник на Сане| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
-
Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
-
СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
-
Хави назвал лучшего российского футболиста в истории
-
Хави рассказал, что Месси посвятил ему один из своих "Золотых мячей"
Лента новостей
-
Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России
-
Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар
-
Ди Мария: "Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси"
-
Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
-
Сборная Чехии обыграла Черногорию, а Болгария уступила Косово
-
Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
-
Полузащитник "Баварии" Гнабри хочет видеть Сане в клубе
-
"Урал" объявил об увеличении бюджета
-
1
Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"
-
Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
-
Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном
-
Классон получил травму в матче за сборную Швеции
-
Отец Дзагоева: "Про переезд в Мексику Алан ничего не говорил"
-
Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А
-
Главный тренер Кипра: "Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой"
-
СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
-
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
-
Хави назвал лучшего российского футболиста в истории
-
Жоаозиньо: "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы"
-
Дешам: "Если Гризманн спросит мой совет насчет будущего, я с радостью с ним пообщаюсь"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19