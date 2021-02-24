Полузащитник "Баварии" Мусиала определился, за какую сборную будет выступать

Хавбек "Баварии" Джамал Мусиала выбрал страну, которую будет представлять в составе национальной сборной. У 17-летнего футболиста двойное гражданство. Он мог выступать за сборную Англии и сборную Германии. Выбор пал именно на немецкую команду.

Полузащитник родился в Штутгарте в семье немки и британца нигерийского происхождения. В возрасте 7 лет Джамал с семьей переехали в Англию.

"Я просто прислушался к своему внутреннему голосу, который говорил мне, что играть за Германию – это правильное решение.

Я там родился. И все же решение было непростым", – цитирует футболиста сайт Bulinews со ссылкой на The Athletic.

На юношеском уровне Джамал играл за сборные Англии U15, U16, U17 и U21. Кроме того, есть опыт выступления за сборную Германии U16.