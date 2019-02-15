Полузащитник "Баварии" признан лучшим игроком января в Бундеслиге

Теги бавария мюнхенлеон горетцка

Полузащитник "Баварии" признан лучшим игроком января в Бундеслиге

Лучшим игроком Бундеслиги по итогам января признан полузащитник "Баварии" Леон Горецка, сообщает официальный сайт лиги.

В январе Горетцка провел два матча в чемпионате Германии, в которых забил три гола.

В борьбе за эту награду хавбек опередил Рафаэла Геррейру и Лукаша Пищека (оба - "Боруссия" Д), Даниэля Брозински ("Майнц"), Даниэля Калиджури ("Шальке") и Ондрея Дуду ("Герта").

В нынешнем сезоне 24-летний Горетцка провел за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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