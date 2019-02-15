Полузащитник "Баварии" признан лучшим игроком января в Бундеслиге
Лучшим игроком Бундеслиги по итогам января признан полузащитник "Баварии" Леон Горецка, сообщает официальный сайт лиги.
В январе Горетцка провел два матча в чемпионате Германии, в которых забил три гола.
В борьбе за эту награду хавбек опередил Рафаэла Геррейру и Лукаша Пищека (оба - "Боруссия" Д), Даниэля Брозински ("Майнц"), Даниэля Калиджури ("Шальке") и Ондрея Дуду ("Герта").
В нынешнем сезоне 24-летний Горетцка провел за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|21
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12