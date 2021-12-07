Полузащитник "Баварии" считает, что Левандовски заслужил "Золотой мяч"

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Полузащитник "Баварии" считает, что Левандовски заслужил "Золотой мяч"Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Баварии" Марк Рока высказался о результатах голосования на "Золотой мяч".

"Я не тот, кто должен говорить, справедливо это или нет, потому что существует голосование, но у нас была иллюзия, что Роберт может выиграть. Он действительно этого заслужил. Левандовски выиграл шесть титулов. И не только это, мы говорим о том, кто такой Левандовски, его карьере. Он многое дал "Баварии", — приводит слова Роки издание AS.

Завтра, 8 декабря "Бавария" на своем поле сыграет с "Барселоной" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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