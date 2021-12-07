Полузащитник "Баварии" считает, что Левандовски заслужил "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Баварии" Марк Рока высказался о результатах голосования на "Золотой мяч".
"Я не тот, кто должен говорить, справедливо это или нет, потому что существует голосование, но у нас была иллюзия, что Роберт может выиграть. Он действительно этого заслужил. Левандовски выиграл шесть титулов. И не только это, мы говорим о том, кто такой Левандовски, его карьере. Он многое дал "Баварии", — приводит слова Роки издание AS.
Завтра, 8 декабря "Бавария" на своем поле сыграет с "Барселоной" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20