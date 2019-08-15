Полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт продлил контракт до 2022 года

Хавбек "Бенфики" Адель Таарабт подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне 30-летний футболист участвовал в одном матче "орлов". В минувшем сезоне он участвовал лишь в 10 встречах.

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