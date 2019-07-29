Полузащитник "Бетиса" Риад Будебуз перешел в "Сент-Этьен"

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Полузащитник "Бетиса" Риад Будебуз перешел в "Сент-Этьен"

Полузащитник "Бетиса" Риад Будебуз стал игроком "Сент-Этьен", информирует Marca.

Трансфер 29-летнего алжирца обошелся французскому клубу в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне футболист выступал в "Сельте" на правах аренды. За испанский клуб он сыграл в 20 матчах, отметившись 1 ассистом. Также Будебуз выступает за сборную Алжира.

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