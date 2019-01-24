Полузащитник "Челси" Мозес продолжит карьеру в "Фенербахче"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес перейдет в турецкий клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, 28-летний игрок на правах аренды до конца этого сезона перейдёт в "Фенербахче". О переходе Мозеса будет объявлено в ближайшее время.

Футболист перешёл в "Челси" из "Уигана" в 2012 году. Вместе с командой он выигрывал АПЛ, Кубок страны и Лигу Европы.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы.

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