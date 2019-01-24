Полузащитник "Челси" Мозес продолжит карьеру в "Фенербахче"

Теги челсивиктор мозесфенербахчетрансферы

Полузащитник "Челси" Мозес продолжит карьеру в "Фенербахче"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес перейдет в турецкий клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, 28-летний игрок на правах аренды до конца этого сезона перейдёт в "Фенербахче". О переходе Мозеса будет объявлено в ближайшее время. 

Футболист перешёл в "Челси" из "Уигана" в 2012 году. Вместе с командой он выигрывал АПЛ, Кубок страны и Лигу Европы.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы.

Не пропустите: "Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" заинтересовалась игроком "Манчестер Сити"

"Барселона" заинтересовалась игроком "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов