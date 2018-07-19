Полузащитник "Челси" может перейти в клуб Серии А



"Лацио" хочет купить испанского полузащитника "Челси" Педро, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. В составе "Лацио" он может стать преемником Фелипе Андерсону, перешедшему в "Вест Хэм".

В минувшем сезоне 30-летний Педро провел за "Челси" 48 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2019 году.

Не пропустите: "Челси" и "Милан" могут обменяться игроками. | http://soccernews.ru