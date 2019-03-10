Полузащитник "Челси" сравнил свой клуб с "Барселоной"

Теги барселоначелсипедро

Полузащитник "Челси" сравнил свой клуб с "Барселоной"

Полузащитник "Челси" Педро рассказал в чем английский клуб похож на "Барселону". Об этом сообщает официальный сайт команды.
 
"Сходство "Челси" с "Барселоной" в том, что мы пытаемся создать моменты, часто владея мячом. Нас просят чаще касаться мяча, создавать моменты, разыгрывать мяч между линиями, атаковать в несколько касаний. Наше отличие в том, что "Барса" пользуется таким методом уже 20 лет, поэтому их философия настолько четкая", - сказал Педро.

"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 56 баллов.

А еще: В "Челси" прокомментировали решение ФИФА об запрете на трансфере | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов