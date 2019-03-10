Полузащитник "Челси" сравнил свой клуб с "Барселоной"

Полузащитник "Челси" Педро рассказал в чем английский клуб похож на "Барселону". Об этом сообщает официальный сайт команды.



"Сходство "Челси" с "Барселоной" в том, что мы пытаемся создать моменты, часто владея мячом. Нас просят чаще касаться мяча, создавать моменты, разыгрывать мяч между линиями, атаковать в несколько касаний. Наше отличие в том, что "Барса" пользуется таким методом уже 20 лет, поэтому их философия настолько четкая", - сказал Педро.

"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 56 баллов.

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