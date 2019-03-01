Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ

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Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ

Полузащитник "Челси" Жоржиньо установил новый рекорд в АПЛ по количеству передач среди футболистов, не сделавших ни единого ассиста за сезон.

В текущем сезоне игрок сделал 2332 передачи, но ни один не стал результативным. 

Предыдущий подобный рекорд АПЛ сделал хавбек Леону Бриттону. Во время сезона 2011/2012 он сделал около 2230 передач.

"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 53 балла.

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