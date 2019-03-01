Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ
Полузащитник "Челси" Жоржиньо установил новый рекорд в АПЛ по количеству передач среди футболистов, не сделавших ни единого ассиста за сезон.
В текущем сезоне игрок сделал 2332 передачи, но ни один не стал результативным.
Предыдущий подобный рекорд АПЛ сделал хавбек Леону Бриттону. Во время сезона 2011/2012 он сделал около 2230 передач.
"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 53 балла.
Не пропустите: Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори
-
УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"
-
"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Барселона" объявила о громком решении по Альбе
-
Молодой форвард "Реала" впервые вызван в сборную Бразилии
Лента новостей
-
Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"
-
Никто не должен обсуждать команду и клуб: Ковач прокомментировал конфликт с Рафиньей
-
Молодой защитник "Аякса" перейдет в топ-клуб Франции
-
"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)
-
Неймар назвал своего кумира
-
Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ
-
Роналду приступил к тренировкам в общей группе "Ювентуса"
-
На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори
-
Не стал бы сравнивать его с Месси: Жорди Альба ярко высказался о Винисиусе
-
"Гранада" подписала воспитанника ЦСКА
-
"Челси" намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта
-
"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски замены Валенсии
-
"Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"
-
"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании
-
Классон ярко высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
-
Голкипер "Барселоны" может продолжить карьеру в другом клубе
-
"Спартак" переиграл португальский "Спортинг" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
Черышев - в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"
-
УЕФА дисквалифицировал топ-игрока "Бешикташа" на 3 матча
-
Икарди мощно высказался о своем будущем в "Интере"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14