Полузащитник "Челси" выбыл на 3-4 месяца

Теги челсибилли гилмортравмы

Полузащитник "Челси" выбыл на 3-4 месяца

Хавбек лондонского "Челси" Билли Гилмор перенёс операцию на колене, вследствие чего выбыл на длительный срок.

По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, воспитанник клуба пропустит от трёх до четырёх месяцев.

19-летний шотландец дебютировал за основу "Челси" в августе 2019 года, в его активе 11 матчей без результативных действий.

В марте сообщалось, что Гилмором интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин собирается покинуть "Ростов"

Карпин собирается покинуть "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов