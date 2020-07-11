Полузащитник "Челси" выбыл на 3-4 месяца

Хавбек лондонского "Челси" Билли Гилмор перенёс операцию на колене, вследствие чего выбыл на длительный срок.

По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, воспитанник клуба пропустит от трёх до четырёх месяцев.

19-летний шотландец дебютировал за основу "Челси" в августе 2019 года, в его активе 11 матчей без результативных действий.

В марте сообщалось, что Гилмором интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".

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