Полузащитник "Челси" выбыл на 3-4 месяца
Хавбек лондонского "Челси" Билли Гилмор перенёс операцию на колене, вследствие чего выбыл на длительный срок.
По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, воспитанник клуба пропустит от трёх до четырёх месяцев.
19-летний шотландец дебютировал за основу "Челси" в августе 2019 года, в его активе 11 матчей без результативных действий.
В марте сообщалось, что Гилмором интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".
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|Команда
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|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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