Полузащитник ЦСКА Ахметов съел конину в эфире "Ак Барс ТВ"

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Полузащитник ЦСКА Ахметов съел конину в эфире "Ак Барс ТВ"

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов в эфире "Ак Барс ТВ" съел конину.

Футболист участвовал в шоу, на котором ведущий дал заданию игроку.

"Итак, у нас в гостях игрок ЦСКА. Всем "коням" большой привет. И он ест конину. Ешь конину! Ешь конину!" - сказал ведущий.

"Это священное животное для нашего клуба. Да простят меня болельщики", - сказал Ахметов.

22-летний футболист выступает в ЦСКА с лета 2018 года. "Армейцы" занимают 4 место в турнирной таблице РПЛ.

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