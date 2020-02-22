Полузащитник ЦСКА Бистрович поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Бистрович поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович оценил перспективы своей команды в борьбе за золотые медали чемпионата России.

"Зенит" оторвался, но я не думаю, что они пройдут оставшуюся часть чемпионата без потерь. Наша задача в том, чтобы сконцентрироваться на собственной игре. Нужно идти от матча к матчу, стараться побеждать в каждом из них. Если будем стабильно набирать очки, всё возможно", - сказал хорват.

По итогам 19 туров армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка. У лидирующего "Зенита" 45 баллов.

Бистрович в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Марио Фернандес оценил шансы ЦСКА стать чемпионом России в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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