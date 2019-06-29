Полузащитник ЦСКА Бистрович присоединился к команде на сборе в Австрии

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прибыл на сборы в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

21-летний футболист вместе с полузащитником Николой Влашичев участвовали в молодежном чемпионате Европы, выступая в составе сборной Хорватии.

Сегодня, 29 июня, ЦСКА встретится со "Спартаком" в рамках Кубка "Париматч Премьер". В первом туре красно-синие проиграли "Краснодару" (0:1).

В прошлом сезоне Бистрович забил 2 гола и сделал 1 ассиста в 20 матчах ЦСКА.

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