Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече

Теги цска москваастемир гордюшенкотравмы

Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перенес операцию на плече, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления игрока не разглашаются. В ближайшее время за ходом реабилитации хавбека будут следить клубные врачи.

В нынешнем сезоне 21-летний Гордюшенко провел за ЦСКА три матча. В январе он перешел в "Тюмень" на правах аренду, за которую сыграл два матча. Его контракт с армейским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Зобнин получил перелом сустава кисти. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов