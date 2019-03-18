Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече



Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перенес операцию на плече, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления игрока не разглашаются. В ближайшее время за ходом реабилитации хавбека будут следить клубные врачи.

В нынешнем сезоне 21-летний Гордюшенко провел за ЦСКА три матча. В январе он перешел в "Тюмень" на правах аренду, за которую сыграл два матча. Его контракт с армейским клубом действует до лета 2020 года.

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