Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перешел в аренду в "Тюмень"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перейдет в "Тюмень".

21-летний игрок будет играть в клубе до конца текущего сезона на правах аренды.

После 24 туров "Тюмень" занимает в таблице ФНЛ 18-е место.

В нынешнем сезоне РПЛ Гордюшенко выходил на поле в двух матчах и сделал одну результативную передачу.

Не пропустите: ЦСКА близок к первому зимнему трансферу. | http://soccernews.ru