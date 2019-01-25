Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перешел в аренду в "Тюмень"
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перейдет в "Тюмень".
21-летний игрок будет играть в клубе до конца текущего сезона на правах аренды.
После 24 туров "Тюмень" занимает в таблице ФНЛ 18-е место.
В нынешнем сезоне РПЛ Гордюшенко выходил на поле в двух матчах и сделал одну результативную передачу.
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