Полузащитник ЦСКА ярко высказался о предстоящем матче с "Уралом"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что думает о матче 20-го тура чемпионата России с "Уралом".

"Будет приятно сыграть еще на одном стадионе, который построен к чемпионату мира. Надеюсь, что будет много зрителей, и атмосфера на "Екатеринбург Арене" будет способствовать яркому футболу, который понравится болельщикам", - написал футболист в твиттере.

Встреча "Урала" с ЦСКА состоится сегодня, 16 марта. Начало - в 14:00 (мск).

ЦСКА располагается на 3 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. "Урал" с 23 баллами занимает 10 строчку.

В нынешнем сезоне Обляков участвовал в 17 матчах за красно-синих, в которых отметился 3 результативными передачами.

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