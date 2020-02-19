Полузащитник "Динамо" перешел в "Тамбов"

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Полузащитник "Динамо" перешел в "Тамбов"
Португальский полузащитник московского "Динамо" Мигель Кардозу перебрался в "Тамбов", сообщает официальный сайт клуба.

Тамбовский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020.

25-летний Кардозу перешел в "Динамо" летом 2108 года. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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