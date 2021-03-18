Полузащитник дортмундской "Боруссии" Дауд интересен клубам АПЛ

Фото: Твиттер @MailSport

Хавбек дортмундской "Боруссии" Махмуд Дауд попал в сферу интересов нескольких английских клубов.

На покупку 25-летнего полузащитника настроены "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон", сообщает Daily Mail.

Для игрока может стать важным знакомство с главным тренером "аристократов" Томасом Тухелем. Вместе они работали в "Боруссии", когда ее тренировал немецкий специалист.

В этом сезоне Дауд первый раз получил вызов в сборную Германии. Он выходил на поле в контрольных матчах против Турции и Чехии.

Всего полузащитник сыграл в текущем сезоне Бундеслиги 12 матчей и забил один гол.