Полузащитник дортмундской "Боруссии" Дауд интересен клубам АПЛ

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Дауд интересен клубам АПЛФото: Твиттер @MailSport
Хавбек дортмундской "Боруссии" Махмуд Дауд попал в сферу интересов нескольких английских клубов.

На покупку 25-летнего полузащитника настроены "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон", сообщает Daily Mail.

Для игрока может стать важным знакомство с главным тренером "аристократов" Томасом Тухелем. Вместе они работали в "Боруссии", когда ее тренировал немецкий специалист.

В этом сезоне Дауд первый раз получил вызов в сборную Германии. Он выходил на поле в контрольных матчах против Турции и Чехии.

Всего полузащитник сыграл в текущем сезоне Бундеслиги 12 матчей и забил один гол.

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