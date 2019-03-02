Полузащитник "Эспаньола" вошел в историю Примеры

Новичок "Эспаньола" У Лэй забил гол в игре с "Вальядолидом" (3:1).

Как сообщает Gracenote Live, У Лэй стал первым китайским игроком в истории, отметившимся забитым мячом в Примере.

Напомним, что "Эспаньол" приобрел игрока в минувшее трансферное окно.

За "попугаев" У Лэй успел провести пять матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

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