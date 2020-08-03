Полузащитник Фомин перешел в "Динамо"

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин стал игроком московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист заключил с "бело-голубыми" контракт до 2025 года.

"Летом 2019 года перешeл в ФК "Уфа" и стал настоящим открытием сезона, попав в расширенный состав сборной России на квалификацию Евро против Бельгии и Сан-Марино", – говорится в релизе "Динамо".

В минувшем сезоне Фомин провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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