Полузащитник Фомин перешел в "Динамо"

Теги динамо москваданиил фоминуфатрансферы

Полузащитник Фомин перешел в "Динамо"

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин стал игроком московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист заключил с "бело-голубыми" контракт до 2025 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@fomaa74 в «Динамо»!⚪️ Полузащитник Даниил Фомин подписал контракт с «Динамо». Соглашение заключено сроком на 5️⃣ лет. Добро пожаловать! Даниил родом из Тихорецка Краснодарского края, воспитанник Академии ФК «Краснодар». За «Краснодар-2» в ПФЛ провёл свыше 50 матчей, забил 7 мячей. Сыграл один матч за основную команду «быков». В сезонах 2017/18 и 2018/19 был в аренде в ФК «Нижний Новгород», за который принял участие в 70 матчах и забил 8 мячей. Летом 2019 года перешёл в ФК «Уфа» и стал настоящим открытием сезона, попав в расширенный состав сборной России на квалификацию Евро против Бельгии и Сан-Марино. Всего за уфимцев провёл 29 матчей и забил 6 мячей. #ДинамоМосква #Фомин #трансферыДинамо

Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdm_official)

"Летом 2019 года перешeл в ФК "Уфа" и стал настоящим открытием сезона, попав в расширенный состав сборной России на квалификацию Евро против Бельгии и Сан-Марино", – говорится в релизе "Динамо".

В минувшем сезоне Фомин провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Зенит", "Краснодар" и киевское "Динамо" поспорят за игрока "Крыльев Советов"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов