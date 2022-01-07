Полузащитник "Ганновера" пообещал "грызть землю", чтобы попасть в сборную России
Фото: инстаграм Ондуа/Автор неизвестен
Хавбек немецкого "Ганновера" Гаэль Ондуа, который до этого играл в молодежке московского ЦСКА и в "Анжи", поделился желанием играть за сборную России.
– Твоя игра за "Ганновер" способна прорубить "окно в сборную России"?
– Последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа. Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта.
Понимаю, что бешеная конкуренция и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ, за исключением Сани Головина, Алексея Миранчука, Димы Черышева. Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной.
– В чем надо прибавить, чтобы обратить на себя внимание Карпина?
– Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть и получится обратить на себя внимание, – сказал Ондуа.
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