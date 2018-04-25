Полузащитник "Кальяри" может быть дисквалифицирован за допинг

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Полузащитник "Кальяри" может быть дисквалифицирован за допингПолузащитник "Кальяри"​ Жоау Педру обвиняется в применении допинга.

По данным Football Italia, проба футболиста, которая была взята перед игрой Серии А против "Сассуоло" (0:0), оказалась положительной. В организме Педру обнаружен запрещенный препарат - диуретик гидрохлоротиазид.

26-летнего игрока могут дисквалифицировать на 4 года.

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