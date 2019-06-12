Полузащитник "Краснодара" Назаров может продолжить карьеру в Чехии

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Полузащитник "Краснодара" Назаров может продолжить карьеру в Чехии

Хавбек "Краснодара" Евгений Назаров может перейти в чешский "Теплице". Об этом пишет iSport.cz.

По данным источника, 22-летний футболист уже приступил к тренировкам в клубе, однако еще не прошел медицинский осмотр. Ожидается, что трансфер произойдет в скором времени.

Чешский клуб готов арендовать полузащитника с опцией выкупа.

Назаров играет за "Краснодар" с 2015 года. В минувшем сезоне он выступал за вторую команду краснодарского клуба. Кроме того, Назаров играл в составе молодёжной национальной команды России.

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