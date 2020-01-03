Полузащитник "Краснодара" отправился в аренду в "Младу Болеслав"

Хавбек "Краснодара" Арутюн Григорян продолжит карьеру в "Млада Болеслав".

Сообщается, что чешский клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца 2020 года.

Напомним, что в 2017 году "Млада Болеслав" арендовала у "Краснодара" Николая Комличенко, а в 2019 году - Алексея Татаева. Позже контракты обоих игроков были выкуплены.

В этом сезоне Григорян провел за "Краснодар-2" 16 игр, в которых забил три гола.

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