Полузащитник "Краснодара" заинтересовал клуб из Германии

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Полузащитник "Краснодара" заинтересовал клуб из ГерманииФото: "Чемпионат" 
В услугах хавбека "Краснодара" Александра Черникова заинтересовался немецкий клуб, пишет "Чемпионат".

"Черников давно находится в сфере интересов "Ганновера". Летом 2020 года немцы уже отправляли запрос в "Краснодар", – сообщил один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в летнее трансферное окно клуб, выступающий по второй Бундеслигепопробует договориться об аренде Черникова с правом выкупа.

21-летний игрок – воспитанник "быков". В этом сезоне он провел один матч в РПЛ, выйдя на замену в матче с "Ротором" (5:0).

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