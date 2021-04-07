Полузащитник "Краснодара" заинтересовал клуб из Германии
Фото: "Чемпионат"
В услугах хавбека "Краснодара" Александра Черникова заинтересовался немецкий клуб, пишет "Чемпионат".
"Черников давно находится в сфере интересов "Ганновера". Летом 2020 года немцы уже отправляли запрос в "Краснодар", – сообщил один из источников.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в летнее трансферное окно клуб, выступающий по второй Бундеслигепопробует договориться об аренде Черникова с правом выкупа.
21-летний игрок – воспитанник "быков". В этом сезоне он провел один матч в РПЛ, выйдя на замену в матче с "Ротором" (5:0).
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