Полузащитник "Кристал Пэлас" Заха может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Хавбек "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха, скорее всего, перейдет в итальянский клуб. Об этом сообщает Daily Mail.



По данным издания, в 26-летнем игроке заинтересован "Наполи", который готов заплатить 66 миллионов евро за трансфер Заха. Сам полузащитник готов играть в итальянском клубе.



Ранее футболистом также интересовался "Эвертон".



Заха является воспитанником "Кристал Пэлас". В 2013 году он один сезон играл в "Манчестер Юнайтед" и потом вернулся в "Кристал Пэлас". В минувшем сезоне он участвовал в 34 матчах, отметившись 10 голами и 10 ассистами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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