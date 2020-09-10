Полузащитник "Лиона" имеет два предложения из АПЛ

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Полузащитник "Лиона" имеет два предложения из АПЛ

Хавбек "Лиона" Уссем Ауар может до закрытия трансферного окна оказаться в одном из английских клубов.

Как пишет Mirror, борьбу за французского полузащитника ведут "Манчестер Сити" и "Лион". На его покупке настаивают Хосеп Гвардиола и Микель Артета.

Рыночная стоимость Ауара оценивается в 49,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок провёл за "Лион" 41 матч, забил 9 голов и сделал 10 ассистов. Сейчас он лечится от коронавируса.

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