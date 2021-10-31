Полузащитник "Ливерпуля" не сыграет против "Атлетико" в Лиге чемпионов

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Полузащитник "Ливерпуля" не сыграет против "Атлетико" в Лиге чемпионовФото: инстаграм Кейта/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хавбек Наби Кейта не примет участия в игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" по причине повреждения.

"Наби сказал, что у него повреждение, что он испытывает боль в подколенном сухожилии. Конечно, завтра или послезавтра Кейта пройдет обследование и мы точно узнаем, что с ним, но если у него действительно проблемы с подколенным сухожилием, то вряд ли он будет готов принять участие в следующем матче", — цитирует Клоппа сайт "Ливерпуля".

Игра между "Ливерпулем" и "Атлетико" пройдет 3 октября. Начало встречи запланировано на 23.00 (мск).

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