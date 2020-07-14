Полузащитник "Локомотива" Баринов рассказал, куда он хочет перейти

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что он хочет перейти в европейский клуб.

"Цель одна — уехать в Европу. Желательно лет на пять. Желательно в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия — вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом", - приводит слова Баринова сайт телеканала "Матч ТВ".

23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года. За сборную России сыграл четыре матча.

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